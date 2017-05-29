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В мире

Американский военный погиб в результате нераскрывшегося парашюта - ВИДЕО 29.05.2017 04:20

Американский военный скончался в больнице в результате повреждений, полученных при инциденте с нераскрывшимся парашютом, сообщает ABC.

По данным телеканала, во время мероприятия по случаю недели флота военнослужащие американских ВМС демонстрировали прыжки с парашютом. Однако у одного из солдат не раскрылось снаряжение, и ему пришлось отстегнуть экипировку, чтобы упасть в воду, а не на жесткую поверхность. Пострадавшего доставили в госпиталь, где он скончался от травм, несовместимых с жизнью.

В сети появилось видео, как часть парашюта военнослужащего падает на асфальт, однако самого погибшего на кадрах не видно.

ABC отмечает, что ведется расследование по факту гибели солдата, имя которого не раскрывается.

РИА Новости

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