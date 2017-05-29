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В мире

На севере Сирии нашли захоронение жертв боевиков ИГИЛ 29.05.2017 03:49

Захоронение сотен жертв боевиков террористической группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" обнаружено неподалеку от Табки в Сирии, передает в воскресенье курдское агентство Firat.

Очевидец сообщил агентству, что боевики ИГИЛ обезглавливали своих жертв. "Банды ИГИЛ совершили массовое убийство сотен мирных жителей во время оккупации Табки", — отметил он. Очевидцы также сообщили, что боевики ИГИЛ убили несколько сотен сирийских военных во время взятия аэропорта города Табка, расположенного в провинции Ракка, контроль над которой сирийская армия потеряла в 2014 году.

Курдско-арабские отряды неправительственных "Сирийских демократических сил" (SDF) заявили в середине мая сообщили о полном освобождении от террористов группировки ИГИЛ города Табка и одноименной дамбы на реке Евфрат.

РИА Новости

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