Военные Южной Кореи заявили о запуске баллистической ракеты в КНДР

В Манчестере задержали 15-го подозреваемого в причастности к теракту

Число жертв наводнений на Шри-Ланке выросло до 151



Число погибших в результате наводнений на Шри-Ланке увеличилось до 151, еще 111 человек числятся пропавшими без вести

В Сомали в результате стрельбы погибли шесть человек

В Одессе выбросило на берег десятки мертвых дельфинов - ФОТО

Саудовская Аравия введет стопроцентные акцизы на табак и энергетики



Саудовская Аравия первой из арабских стран Персидского залива введет 100-процентные акцизы на табачные изделия и энергетические напитки, а также

В 2016 году белорусские пограничники выявили 12 боевиков ИГИЛ