Военные Южной Кореи заявили, что КНДР осуществила очередной запуск баллистической ракеты, передает «Ренхап».
По данным южнокорейских военных, ракета неопознанного типа была пущена с побережья КНДР в районе города Вонсан.
В связи с произошедшим президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин распорядился созвать совет безопасности страны.
По словам источников агентства, выпущенная ракета полетела в восточном направлении.
Ранее Северная Корея провела испытания новых ракет «земля — воздух» в рамках системы противовоздушной обороны страны.