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В мире

В Манчестере задержали 15-го подозреваемого в причастности к теракту 29.05.2017 02:45

Полиция британского Манчестера задержала еще одного, пятнадцатого по счету, человека в рамках расследования теракта на стадионе, жертвами которого стали 22 человека, говорится в заявлении правоохранителей.

"Сотрудники полиции, выполняя обыски в районах Гортона и Рашема этим вечером (28 мая), задержали 19-летнего мужчину в Гортоне по подозрению в нарушении закона о терроризме", — говорится в заявлении. Отмечается, что обыски и задержание проводились в связи с терактом на "Манчестер Арене".

Таким образом, общее число лиц, находящихся под стражей для дальнейшего допроса, составило 13 человек. Всего в ходе расследования были задержаны 15 человек, двое из них отпущены без предъявления обвинений.

Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Более 50 раненых остаются в больницах. Ответственность за теракт взяла на себя ИГИЛ.

РИА Новости

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