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В мире

Президент ПА НАТО подчеркнул значимость защиты территориальной целостности государств 29.05.2017 13:25

Территориальная целостность и нерушимость границ государств является для НАТО одним из наиболее важных условий.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил президент Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли на весенней сессии ассамблеи в Тбилиси.

Он подчеркнул, что территориальная целостность является фундаментальным принципом сотрудничества с НАТО.

Паоло Алли затронул реформы, осуществляемые в вооруженных силах Грузии, отметив, что они играют важную роль в интеграции Грузии в НАТО.

В своем выступлении он подчеркнул значение повышения расходов НАТО, заявив, что в ближайшее время страны-члены НАТО должны будут платить членский взнос в размере 2% ВВП.

Президент ПА НАТО также коснулся вопросов киберпреступности, борьбы с дезинформацией, климатическими изменениями, обеспечения экономической и продовольственной безопасности.

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили, премьер-министр Георгий Квирикашвили, председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе в свою очередь рассказали о проделанной работе по интеграции Грузии в евроатлантические структуры и усовершенствованию вооруженных сил.

На сессии будет принята декларация о «Поддержке евроатлантической интеграции Грузии».

1news.az

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