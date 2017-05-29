Территориальная целостность и нерушимость границ государств является для НАТО одним из наиболее важных условий.
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил президент Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли на весенней сессии ассамблеи в Тбилиси.
Он подчеркнул, что территориальная целостность является фундаментальным принципом сотрудничества с НАТО.
Паоло Алли затронул реформы, осуществляемые в вооруженных силах Грузии, отметив, что они играют важную роль в интеграции Грузии в НАТО.
В своем выступлении он подчеркнул значение повышения расходов НАТО, заявив, что в ближайшее время страны-члены НАТО должны будут платить членский взнос в размере 2% ВВП.
Президент ПА НАТО также коснулся вопросов киберпреступности, борьбы с дезинформацией, климатическими изменениями, обеспечения экономической и продовольственной безопасности.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили, премьер-министр Георгий Квирикашвили, председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе в свою очередь рассказали о проделанной работе по интеграции Грузии в евроатлантические структуры и усовершенствованию вооруженных сил.
На сессии будет принята декларация о «Поддержке евроатлантической интеграции Грузии».
1news.az