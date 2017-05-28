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В мире

В Калифорнии ребенок вылетел с горки в аквапарке - ВИДЕО 28.05.2017 11:00

Десятилетний посетитель нового аквапарка в Калифорнии вылетел за пределы горки и проскользил несколько метров спиной по бетону, пишет The Daily Mail.

Мальчик вместе с родителями пришел в только что открывшийся аквапарк "Волна" в субботу, 27 мая. Ребенок решил прокатиться на трехуровневом аттракционе Emerald Plunge.

Он не получил серьезных травм, однако сильно испугался. По словам окружающих людей, его "трясло". Первую помощь мальчику оказали сотрудники аквапарка, а затем родители увезли сына в больницу.

Emerald Plunge и соседний аттракцион Dublin Screamer были закрыты.

В прошлом году в аквапарке Канзас-сити погиб десятилетний сын конгрессмена. Ребенок спускался по водяной горке высотой 51 метр, получил травму шеи и скончался. Семья мальчика добилась в суде компенсации в размере почти 20 миллионов долларов.

РИА Новости

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