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В мире

Министр обороны США рассказал о смене тактики против ИГИЛ 28.05.2017 22:20

Министр обороны США Джеймс Мэттис рассказал, что возглавляемая США коалиция против группировки «Исламское государство Ирака и Леванта» изменила тактику в борьбе с ней. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CBS.

«Мы уже отказались от изнурительной тактики, когда мы отталкиваем их от одной позиции к другой в Ираке и Сирии, и переключились на тактику уничтожения, когда мы окружаем их», — сказал Мэттис.

По его словам, коалиция намерена не позволить боевикам ИГИЛ из других стран возвращаться домой. Также глава Пентагона еще раз отметил, что именно тактика окружения и точечного уничтожения станет основной для коалиции.

Ранее сообщалось, что Ирак начал операцию по захвату последнего оплота ИГИЛ в Мосуле.

Gazeta.ru

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