Полиция Манчестера задержала еще одного, четырнадцатого человека в рамках расследования теракта на стадионе, жертвами которого стали 22 человека, сообщает Manchester Evening News со ссылкой на заявление правоохранительных органов.

"Полицейские также задержали в районе Олд Траффорд двадцатилетнего мужчину по подозрению в правонарушении, противоречащем закону о терроризме", — цитирует издание сообщение полиции.

Таким образом, общее число лиц, находящихся под стражей для дальнейшего допроса, составило 12 человек. Всего в ходе расследования были задержаны 14 человек, двое из них отпущены без предъявления обвинений.

В воскресенье полиция проводит обыски в районе Мосс-сайд в рамках расследования теракта в Манчестере, отмечается в заявлении. Ранее издание сообщало, что жители района сообщили о том, что слышали звук взрыва на фоне проведения полицейской операции после теракта.

Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей. 66 раненых остаются в больницах, из них 23 — в критическом состоянии. Ответственность за теракт взяла на себя ИГИЛ.

РИА Новости