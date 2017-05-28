Мать гендиректора компании Uber Тревиса Каланика Бонни погибла в результате крушения лодки в американском штате Калифорния, передает The Associated Press.

Сообщается, что Бонни Каланик и ее муж Дональд Каланик разбились об утес во время лодочной прогулки по водохранилищу Пайн Флет Лейк.

Отмечается, что Дональд Каланик находится в критическом состоянии.

Ранее сообщалось, что компания Uber распространила информацию об отказе от дальнейших испытаний беспилотных такси после ДТП с участием тестируемого автомобиля в штате Аризона.

Gazeta.ru