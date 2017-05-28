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В мире

Ким Чен Ын приказал начать массовое производство новой системы ПВО 28.05.2017 10:00

Северокорейский лидер Ким Чен Ын присутствовал при испытательных стрельбах системы противовоздушной обороны "нового типа", передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как сообщает агентство, лидер страны похвалил военное руководство и отметил, что "по сравнению с прошлым годом улучшились возможности по обнаружению, преследованию и уничтожению объекта, повысился процент попадания в цель".

Он также дал указания "производить новую систему "в максимальном количестве", так, чтобы "она покрывала всю страну, как лес" — чтобы "уничтожить иллюзии врагов относительно их господства в воздухе".

Стрельбы, организованные академией национальной обороны, должны были протестировать новую систему ПВО. В частности, в задачи испытаний входило обнаружение и уничтожение ракет и беспилотников противника.

РИА Новости

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