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В мире

СМИ: в Британии намерены найти соучастников подготовки теракта в Манчестере 28.05.2017 05:18

Полиция Великобритании считает необходимым выяснить, кто еще мог участвовать в планировании теракта в Манчестере, сообщает издание Manchester Evening News.

Как сообщается, расследование атаки не прекращается, в нем задействовано около 1000 офицеров полиции.

Стражи порядка подтвердили, что в настоящий момент "изучают более 1,5 тысячи зацепок". Приоритетной целью британская полиция считает установление возможных соучастников подготовки теракта.

Вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде в британском Манчестере произошел теракт. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Шестьдесят шесть раненых остаются в больницах, из них 23 – в критическом состоянии. Ответственность за теракт взяла на себя ИГИЛ.

РИА Новости

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