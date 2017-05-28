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В мире

В Британии опубликовали фото, сделанное террористом из Манчестера до взрыва 28.05.2017 03:43

Полиция Великобритании распространила фотографии манчестерского террориста Салмана Абеди, сделанные за несколько часов до того, как он совершил подрыв, пишет местная газета Manchester Evening News.

Правоохранители призывают всех, кто может обладать информацией о действиях террориста незадолго до атаки, сообщить об этом в полицию. Снимки Абеди были сделаны с камеры видеонаблюдения.

"Мы строим детальное описание Абеди по мере развития расследования. Сейчас нам нужно, чтобы люди рассказали нам, если они имеют какую-нибудь информацию о его действиях, начиная с 18 мая, когда он вернулся в Великобританию, и вплоть до вечера понедельника", — говорится в заявлении полиции Манчестера.

Как пишет газета, сейчас следователи сконцентрировали свои усилия на квартире в центре Манчестера, которую, как они считают, Абеди использовал для подготовки к нападению. В заявлении полиции сообщается, что именно здесь террорист мог закончить создание использованной им бомбы.

"В расследовании наблюдается большой прогресс. Мы знаем, что одно из последних мест, где побывал Абеди — это квартира в центре города, и оттуда он направился в "Манчестер Арена". Эта квартира очень важна", — сообщили правоохранители.

Ранее газета Times сообщила, что родители совершившего теракт в Манчестере Салмана Абеди увезли его в Ливию и отобрали паспорт, так как считали, что на территории Великобритании их сын начинает разделять радикальные убеждения. По данным газеты, несколько лет назад, заметив, что радикальные взгляды 22-летнего Абеди начали усиливаться, его отец Рамадан Абеди решил вмешаться и забрал семью в Ливию. Как пишет издание, за несколько дней до теракта Абеди уговорил родителей вернуть ему паспорт, сказав, что хочет совершить паломничество в Мекку.

РИА Новости

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