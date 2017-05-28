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В мире

Трамп: Иран не должен получить ядерное оружие ни при каких обстоятельствах 28.05.2017 02:39

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Иран не должен получить ядерное оружие ни при каких обстоятельствах.

Выступая перед американскими военными на базе Сигонелла в Италии, Трамп напомнил, что в ходе своего первого мирового турне в качестве главы государства посетил Саудовскую Аравию, где встретился с лидерами многих исламских стран.

"Мы подтвердили, что Иран не должен иметь ядерное оружие никогда и ни при каких обстоятельствах", — сказал Трамп, выступление которого транслировали ведущие американские новостные телеканалы.

Президент выразил удовлетворение тем, что "лидеры мусульманских государств готовы играть более существенную роль в борьбе с терроризмом".

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.

При этом США сохраняют санкции против Ирана по ракетной программе, правам человека и по подозрению в том, что Тегеран спонсирует терроризм.

РИА Новости

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