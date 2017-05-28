Иракские военные освободили от боевиков террористической группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" три деревни недалеко от границы с Сирией, сообщает агентство Синьхуа.

По информации агентства, шиитские боевые подразделения при поддержке военных вертолетов освободили три иракских деревни в 100 километрах к востоку от Мосула.

Ранее иракские военные заявляли, что начали штурм последних районов в западном Мосуле.

Операция по освобождению крупнейшего оплота ИГИЛ в Ираке Мосула продолжается с октября 2016 года при поддержке коалиции во главе с США. Военные сначала освободили восточную часть города, а в феврале перешли к операции в западной части.

РИА Новости