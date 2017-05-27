Заложенная в автомобиль бомба взорвалась на востоке Афганистана в первый день Рамазана, погибли 18 человек, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на МВД.

«Погибли 18 человек в результате взрыва бомбы, установленной в машине в провинции Хост, еще шесть человек получили ранения, в том числе два ребенка», — приводит агентство слова представителя МВД Наджиба Даниша.

Священный для мусульман месяц Рамазан начался в субботу. Месяц Рамазан является одним из самых почитаемых у мусульман и требует строгого соблюдения поста.

РИА Новости