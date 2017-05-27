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В мире

В Афганистане прогремел взрыв, 18 человек погибли 27.05.2017 11:52

Заложенная в автомобиль бомба взорвалась на востоке Афганистана в первый день Рамазана, погибли 18 человек, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на МВД.

«Погибли 18 человек в результате взрыва бомбы, установленной в машине в провинции Хост, еще шесть человек получили ранения, в том числе два ребенка», — приводит агентство слова представителя МВД Наджиба Даниша.

Священный для мусульман месяц Рамазан начался в субботу. Месяц Рамазан является одним из самых почитаемых у мусульман и требует строгого соблюдения поста.

РИА Новости

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