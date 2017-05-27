Число погибших в результате наводнений на Шри-Ланке, вызванных проливными дождями, достигло 100 человек, еще 100 числятся пропавшими без вести, в зоне бедствия оказались 200 тысяч человек, сообщил в субботу Центр реагирования на чрезвычайные происшествия.

"Около 200 тысяч человек, то есть 52 тысячи семей, оказались под ударом стихии в 14 округах. Поступили сообщения о 100 погибших и 99 пропавших без вести", — говорится в пресс-релизе ведомства.

Шри-Ланка уже обратилась в ООН и странам Южной Азии за помощью в устранении последствий разгула стихии. Проливные дожди на острове продолжаются второй день.

РИА Новости