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В мире

В Лондоне зрителей эвакуировали из театра из-за угрозы взрыва - ФОТО 27.05.2017 20:05

В театре "Олд Вик" в Лондоне полиция провела эвакуацию после сообщения об угрозе безопасности, пишет Independent.

По словам посетителей театра, сотрудники службы безопасности вышли на сцену во время представления и сообщили, что в здании, возможно, находится опасный предмет.

​В полиции рассказали, что приняли решение об эвакуации после сообщения, полученного по телефону. Сейчас правоохранители осматривают здание театра.

Также были эвакуированы люди из располагающихся неподалеку зданий, оцеплены близлежащие участки дорог.

Позже администрация театра сообщила в официальном Twitter, что тревога оказалась ложной, и поблагодарила зрителей за понимание.

РИА Новости

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