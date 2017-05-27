Фитнес-модель Леа Шаткивер из британского Бирмингема приняла участие в "Криспи крим челлендже" и съела 12 пончиков за 72 секунды, сняв это на видео.

​Девушка заявила, что дважды чуть не умерла во время поглощения выпечки, однако это не помешало ей похвастаться идеальным прессом после.

27-летняя фитнес-модель заявила изданию Mirror, что регулярно съедает обед в десять тысяч килокалорий, так как является "скоростным пожирателем еды". Леа Шаткивер регулярно участвует в подобных соревнованиях и даже снималась в японском телешоу.

Девушка рассказала, что так отлично выглядит благодаря тому, что занимается спортом пять дней в неделю и не объедается без надобности.

Фитнес-красавица достигла определённых успехов и в спорте. Девушка способна поднять вес в 100 килограммов.