Фитнес-модель Леа Шаткивер из британского Бирмингема приняла участие в "Криспи крим челлендже" и съела 12 пончиков за 72 секунды, сняв это на видео.
Девушка заявила, что дважды чуть не умерла во время поглощения выпечки, однако это не помешало ей похвастаться идеальным прессом после.
27-летняя фитнес-модель заявила изданию Mirror, что регулярно съедает обед в десять тысяч килокалорий, так как является "скоростным пожирателем еды". Леа Шаткивер регулярно участвует в подобных соревнованиях и даже снималась в японском телешоу.
Девушка рассказала, что так отлично выглядит благодаря тому, что занимается спортом пять дней в неделю и не объедается без надобности.
Фитнес-красавица достигла определённых успехов и в спорте. Девушка способна поднять вес в 100 килограммов.