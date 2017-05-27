В США пассажир выпрыгнул из самолёта после попыток укусить бортпроводника.

Об этом сообщает агентство Associated Press. Инцидент произошёл 25 мая в международном аэропорту Шарлотт/Дуглас в штате Северная Каролина.

Рейс 5242 авиакомпании American Airlines отправлялся в Нью-Берн. Во время руления 22-летний Ту Лон Сейн встал со своего места и попытался открыть главную дверь. Бортпроводник и два пассажира хотели помешать молодому человеку, в ответ он попытался укусить сотрудника авиакомпании.

После этого мужчина всё же открыл дверь и выпрыгнул из самолёта. Как отмечается, в пятницу молодой человек предстал перед судом, его обвинили в нападении и запугивании члена экипажа.