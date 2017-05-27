В одной из ветеринарных клиник ирландского Дублина открыли вакансию обнимателя котов, которые находятся на лечении.

Соответствующее объявление опубликовано на сайте учреждения.

Лечебница Just Cat ищет обожающего кошек человека, способного накормить животное и испытывающего наслаждение от ухода за питомцами. К кандидату предъявляются следующие требования: наличие нежных рук, мягкого голоса и способность успокоить взволнованного пациента.

Отмечается также, что соискатель должен уметь различать оттенки мяуканья.

РИА Новости