USD1.7020
EUR1.9062
RUB0.0300
Brent51.12
WTI48.50
Золото2 139.33
S&P 500 Index2 415.07
Nikkei 22519 693.93
В мире

В Ирландии открылась вакансия обнимателя котов 27.05.2017 04:06

В одной из ветеринарных клиник ирландского Дублина открыли вакансию обнимателя котов, которые находятся на лечении.

Соответствующее объявление опубликовано на сайте учреждения.

Лечебница Just Cat ищет обожающего кошек человека, способного накормить животное и испытывающего наслаждение от ухода за питомцами. К кандидату предъявляются следующие требования: наличие нежных рук, мягкого голоса и способность успокоить взволнованного пациента.

Отмечается также, что соискатель должен уметь различать оттенки мяуканья.

РИА Новости

382количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Два пропавших сомалийских спортсмена найдены - ОБНОВЛЕНОХайям Нисанов тайно сыграл свадьбу – ФОТО - ВИДЕОКак сейчас выглядит Дана Борисова, проходящая лечение в наркологической клинике – ФОТОВ Азербайджане студента исключат из вуза за участие во вступительных экзаменах вместо двух абитуриентовГеннадий Орлов: «Матч ТВ» – банкрот. Они с Тиной потратили трехлетний бюджет за полтора года» - ВИДЕОТаксист, «оккупировавший» автобусную остановку: «Правильно и делаю!» – ВИДЕОСамый красивый преступник» стал главной звездой модного показа в Каннах – ФОТОМири Юсиф станет отцом в третий раз - ФОТОИрина Шейк впервые вышла на подиум после рождения дочери – ФОТОВ Баку вынесен суровый приговор педофилам, напавшим на девочку

НОВОЕ НА САЙТЕ

27 мая04:06 В Ирландии открылась вакансия обнимателя котов03:38 В штате Колорадо человек погиб из-за взрыва на нефтерезервуаре03:10 СМИ: в Триполи неизвестные захватили тюрьму с чиновниками времен Каддафи02:41 Forbes назвал самых высокооплачиваемых футболистов 2017 года02:13 Денис Бородич: Эстония поддерживает территориальную целостность Азербайджана - ФОТО01:44 По приглашению университета ADA в Центре Мугама блистательно выступил Louisiana Jazz Ensemble - ФОТО01:15 В Мексике нашли тела пяти человек с отрезанными головами00:46 В Лондоне торжественно отметили День Республики и День Вооруженных сил Азербайджана - ФОТО00:17 Китайские ученые создали растение-фонарь26 мая23:49 НАСА в 2018 году отправит в космос зонд, который «потрогает» Солнце23:20 Ариана Гранде даст благотворительный концерт в память о жертвах теракта22:51 Индия открыла самый длинный в стране мост на спорной территории с Китаем22:26 Мария Захарова: «Азербайджанские огурцы - лучшие»21:58 Меркель: Страны G7 пытались убедить Трампа поддержать соглашение по климату21:37 Эстония высылает двух российских дипломатов