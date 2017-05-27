Группа вооруженных людей захватила тюрьму в южной части Триполи в Ливии, где удерживаются чиновники режима Муаммара Каддафи.

Об этом передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в судебных органах.

Тюремная охрана была вынуждена ретироваться после того, как группа вооруженных людей, лояльных правительству национального согласия, атаковала ее, сообщили источники, отметив, что двое охранников были убиты.

В Ливии сейчас царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем.

Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами.

РИА Новости