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В мире

В США вертолет «скорой» врезался в здание 26.05.2017 01:00

В американском городе Нью-Касл, штат Делавэр, разбился медицинский вертолет, погиб один человек.
 
Как сообщили агентству AP в пожарной службе, инцидент произошел в промышленной зоне. Вертолет врезался в одно из зданий, после чего на месте происшествия начался пожар.
 
На борту находился только пилот, которого спасти не удалось. На земле никто не пострадал.
 
Воздушное судно не было задействовано в спасательных операциях и направлялось в аэропорт города Уилмингтон, расположенный неподалеку.
 
Отмечается, что вертолет марки PennSTAR числится за Университетом Пенсильвании.

Росбалт

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