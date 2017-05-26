В американском городе Нью-Касл, штат Делавэр, разбился медицинский вертолет, погиб один человек.



Как сообщили агентству AP в пожарной службе, инцидент произошел в промышленной зоне. Вертолет врезался в одно из зданий, после чего на месте происшествия начался пожар.



На борту находился только пилот, которого спасти не удалось. На земле никто не пострадал.



Воздушное судно не было задействовано в спасательных операциях и направлялось в аэропорт города Уилмингтон, расположенный неподалеку.



Отмечается, что вертолет марки PennSTAR числится за Университетом Пенсильвании.

Росбалт