Мусульманская община американского города Бейонн, штат Нью-Джерси, подала в суд на городские власти после отказа санкционировать строительство новой мечети.

Мусульмане планировали построить на месте старого склада мечеть и обратились за соответствующим разрешением к властям, но получили отказ якобы ввиду нехватки места для парковки на указанной территории и чрезмерной плотности транспортного потока, передает Anadolu.

В ответ представители мусульманской общины акцентировали внимание на том, что в Бейонне функционируют 35 церквей и синагог, не отвечающих требованиям парковки автомобилей.

Власти города ранее не отказывали представителям религиозных общин в подобного рода обращениях.

В этой связи мусульмане Бейонна заявили об ущемлении их права на свободу вероисповедания и обратились с иском в суд.

Глава общины Абдул Хамид Бат подчеркнул, что мусульмане не намерены отказываться от строительства мечети и требуют от властей прекратить религиозную дискриминацию.

Ф.Багирова