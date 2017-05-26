Китайские специалисты создали уникальное генетически модифицированное растение, наделенное биологической люминесценцией – то есть способностью светиться в темноте.

По мнению ученых, такое растение в будущем может использоваться в качестве компонента ночного освещения.

Такое растение ученым удалось создать с помощью генов светящихся морских существ, которые они вживили в геном табака, сообщает Planet Today. Свою ботаническую разработку они назвали "Жэньминь жибао".

По словам генетиков, пока такой проект можно назвать экспериментальным. Однако в будущем светящиеся в темноте растения смогут заменить уличные фонари, что позволит экономить энергоресурсы.

Специалисты уточнили, что такую генетическую модификацию можно проводить не только с табаком, но и с другими представителями флоры.