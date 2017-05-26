Предотвращение и завершение конфликтов должны стать основными приоритетами деятельности ООН.

Об этом заявил генсекретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая накануне на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном проблеме защиты гражданских лиц и медицинских объектов в условиях вооруженного конфликта.

Как передает Радио ООН, генсек видит три пути укрепления защиты гражданских лиц в условиях вооруженного конфликта.

В первую очередь, это обеспечение соблюдения норм международного гуманитарного права и прав человека. Во-вторых, выполнение рекомендаций резолюции 2286 Совбеза, предусматривающей усиление защиты персонала гуманитарных и медицинских миссий.

В-третьих, более активные усилия для предотвращения насильственного переселения людей и долгосрочное решение проблемы беженцев и внутренне перемещенных лиц.

Глава ООН заявил, что Алеппо, Джуба и Мосул превратились в смертельные ловушки, а масштабные разрушения жилых домов, школ, рынков, больниц и жизненно важной инфраструктуры скажутся на судьбах нескольких поколений жителей этих городов.

Нападения на больницы и медработников, изъятие медикаментов из партий гуманитарных грузов являются симптомами вопиющего пренебрежения нормами международного права, сказал Гутерриш, который в свою бытность Верховным комиссаром ООН по делам беженцев побывал в сотнях лагерей для беженцев и перемещенных лиц.

Женщины и девочки по-прежнему остаются главными жертвами конфликтов, так как их чаще всего похищают, насилуют, обращают в сексуальное рабство, насильно выдают замуж, превращают в «товар». В общей сложности более 65 млн человек были вынуждены оставить свои дома в результате конфликтов, насилия и преследований.

Елена Остапенко, Э.Т.