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В мире

Генсек ООН предлагает сфокусироваться на предотвращении и завершении конфликтов 26.05.2017 11:23

Предотвращение и завершение конфликтов должны стать основными приоритетами деятельности ООН.

Об этом заявил генсекретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая накануне на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном проблеме защиты гражданских лиц и медицинских объектов в условиях вооруженного конфликта.

Как передает Радио ООН, генсек видит три пути укрепления защиты гражданских лиц в условиях вооруженного конфликта. 

В первую очередь, это обеспечение соблюдения норм международного гуманитарного права и прав человека. Во-вторых, выполнение рекомендаций резолюции 2286 Совбеза, предусматривающей усиление защиты персонала гуманитарных и медицинских миссий. 
В-третьих, более активные усилия для предотвращения насильственного переселения людей и долгосрочное решение проблемы беженцев и внутренне перемещенных лиц. 

Глава ООН заявил, что Алеппо, Джуба и Мосул превратились в смертельные ловушки, а масштабные разрушения жилых домов, школ, рынков, больниц и жизненно важной инфраструктуры скажутся на судьбах нескольких поколений жителей этих городов.

Нападения на больницы и медработников, изъятие медикаментов из партий гуманитарных грузов являются симптомами вопиющего пренебрежения нормами международного права, сказал Гутерриш, который в свою бытность Верховным комиссаром ООН по делам беженцев побывал в сотнях лагерей для беженцев и перемещенных лиц.

Женщины и девочки по-прежнему остаются главными жертвами конфликтов, так как их чаще всего похищают, насилуют, обращают в сексуальное рабство, насильно выдают замуж, превращают в «товар». В общей сложности более 65 млн человек были вынуждены оставить свои дома в результате конфликтов, насилия и преследований.

Елена Остапенко, Э.Т.

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