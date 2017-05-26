Американская певица Ариана Гранде намерена вернуться в британский Манчестер, где во время ее выступления произошел взрыв, чтобы встретиться с фанатами и дать благотворительный концерт в память о жертвах теракта.

"Я вернусь в невероятно храбрый город Манчестер, чтобы провести время со своими фанатами и дать благотворительный концерт в память жертв (теракта — ред.) и их семей, во время которого соберу для них средства", — сообщила певица на своей странице в Twitter.

Она не уточнила, когда состоится выступление, пообещав позже сообщить о его деталях, как только "все подтвердится".

РИА Новости