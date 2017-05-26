Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что все страны-члены "Большой семерки" (G7) старались убедить США поддержать Парижское соглашение по климату.

Саммит "Большой семерки" проходит в Таормине, на восточном побережье Сицилии, 26 и 27 мая.

По словам канцлера, между участниками G7 произошла "противоречивая" дискуссия по данному вопросу.

Парижское соглашение по климату, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.

Ранее президент США Дональд Трамп критически высказывался о документе, считая, что он не отвечает национальным интересам страны. До настоящего времени администрация США не приняла решения о перспективах участия страны в соглашении.

РИА Новости