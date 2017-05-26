Неизвестный мужчина в Японии поджег журналы в вагоне скоростного поезда Синкансэн, следовавшего в префектуру Окаяма, сообщила телекомпания NHK.

В вагоне поезда, следовавшего из префектуры Осака, мужчина неожиданно поджег стопку журналов, лежавших на сиденье. Пассажиры оперативно потушили возгорание, никто не пострадал.

На станции мужчина был задержан полицией. Он заявил, что сделал эьл, "так как поезд приближался к станции Окаяма". Пояснений к этому заявлению пока нет.

Пассажиры продолжили поездку на другом поезде, однако на всем направлении отмечаются опоздания и задержки поездов.

РИА Новости