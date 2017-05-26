Исполнитель теракта в британском Манчестере Салман Абеди планировал атаку в течение года, сообщает Times.

По данным издания, Абеди открыл счет в банке около года назад, однако воспользовался им лишь для покупки гвоздей и винтов, которыми он впоследствии начинил бомбу.

За неделю до совершения теракта злоумышленник арендовал квартиру в центре Манчестера, где собрал взрывное устройство, приведенное в действие на стадионе.

По последним данным, жертвами теракта стали 22 человека, 75 получили ранения, из которых 23 находятся в критическом состоянии.

Izvestia.ru