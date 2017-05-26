По меньшей мере 28 человек погибли и более 20 – получили ранения в результате нападения на автобус, перевозивший египетских христиан-коптов.

Нападение произошло в районе монастыря Святого Самуила, к западу от населенного пункта Эль-Адавва провинции Эль-Минья на юге Египта. Христиане направлялись в монастырь из Бени-Суэйфа.

По информации МВД, неизвестные в масках на трех внедорожниках в пятницу около 10.00 по местному времени (11.00 мск) обстреляли из автоматов автобус с христианами, а также микроавтобус и небольшой грузовик.

По мнению депутата египетского парламента от Эль-Миньи Магди Маляка, нападение на автобус с египетскими христианами-коптами — это спланированная акция, поскольку этот маршрут христиан и день их передвижения — традиционны и хорошо известны.

Премьер-министр Египта Шериф Исмаил выразил соболезнования коптскому патриарху Египта Тавадросу II в связи с обстрелом автобуса с коптами в Эль-Минье, пообещав как можно скорее найти преступников.

РИА Новости