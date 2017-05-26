Зоопарк Буэнос-Айреса со 140-летней историей закрыли ещё в 2016 году, однако его животные и по сей день остаются в тесных клетках посреди шумной столицы.

Аргентинские власти обещали распределить более 1,5 тыс. обитателей зверинца по другим зоопаркам (включая зарубежные). Однако этим договорённостям не суждено было сбыться, за прошедший год ситуация практически не изменилась, сообщает Associated Press.

Несколько кондоров были попросту отпущены на свободу, ещё 360 животным нашли новые дома в разных частях Аргентины. Однако большая часть живёт в тесных клетках, которые по современным меркам считаются негуманными. Впрочем, правительство уже утвердило новый план по ликвидации зоопарка, однако в нём по-прежнему нет какой-либо конкретики по поводу дальнейшей судьбы оставшихся животных.

"Всё было плохо, а стало ещё хуже. Наш ковчег окончательно утонул" - сказал бывший директор зоопарка Клаудио Бертонатти.

Городские власти говорят, что процесс оказался более сложным, чем они предполагали, и пока о дальнейшей судьбе и сроках говорить всё равно рано. Поэтому сейчас предприняты временные меры: доступ к животным ограничили до двух тысяч посетителей в день вместо десяти.