Маленький приют для животных в Нью-Уэстминстере получил рекордное для него пожертвование в размере $275 тыс.

Такую сумму оставил после своей смерти 83-летний Дэрил Мутц, который даже не жил в этом городе и не любил кошек. У мужчины не было детей, поэтому жил он с собакой, сообщает News Vancouver.

Тем не менее в завещании Мутц прописал, каким образом должны быть потрачены деньги. Так, например, $55 тыс. старик попросил выделить на помощь животным, которым нужна комплексная ветеринарная помощь: операции и стоматологические услуги. $115 тыс., согласно завещанию, потратят на игрушки, угощение, специальные тренинги, чтобы питомцы обрели былую уверенность в себе.

Приют получает финансирование из муниципалитета, однако этих денег никогда не хватает. Поэтому щедрое пожертвование стало спасительным для его сотрудников. Дело в том, что в этом учреждении питомцев не усыпляют, даже если необходима срочная медицинская помощь. Марджи Фокс, работающая в службе по отлову животных, рассказала, что данные средства будут обеспечивать жизнедеятельность приюта ещё в течение пяти лет.

Помощь из этих средств первой получит 12-летняя немецкая овчарка, которой необходима гидротерапия, чтобы избавиться от артрита. $55 тыс. пойдут на оказание медуслуг питомцам, у чьих хозяев низкий доход, а также на отлов и стерилизацию бездомных животных.