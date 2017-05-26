Американские медики установили, что систематическое недосыпание существенным образом повышает вероятность смерти от инсульта людей, страдающих сахарным диабетом и заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

С результатами исследования можно ознакомиться на сайте Американской ассоциации сердца.

Специалисты рекомендуют страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом спать не менее шести часов в сутки. В противном случае, как утверждают исследователи, вероятность смертельного исхода из-за наступления инсульта в два раза выше, чем у здоровых людей, отводящих на сон свыше шести часов в сутки.

К таким выводам специалисты пришли, случайно отобрав 1344 взрослых мужчин и женщин, среди которых выделили группу риска. В нее вошли люди с высоким индексом массы тела, повышенным уровнем холестерина и высоким кровяным давлением. Наблюдения велись в течение 16 лет.

РИА Новости