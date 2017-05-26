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В мире

В Лас-Вегасе школьный автобус столкнулся с внедорожником 26.05.2017 05:40

По меньшей мере 11 человек получили ранения при столкновении школьного автобуса с внедорожником в американском городе Лас-Вегас.

Об этом передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти.

В аварии незначительные травмы получили восемь учеников средней школы, водитель школьного автобуса, женщина за рулем внедорожника и ребенок, находившийся с ней в автомобиле. Самые серьезные травмы получила женщина-водитель, ребенок находился в детском кресле, сообщил сотрудник полиции Лас-Вегаса Ларри Хэдфилд.

Всего в школьном автобусе находились 37 учеников. Автобус направлялся на занятия. Получивших травмы учеников и водителя автобуса отправили в больницу, их жизням ничего не угрожает.

Власти начали следствие, чтобы установить причину аварии.

РИА Новости

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