Американец на грузовой фуре протаранил публичный дом в штате Невада, никто из персонала и посетителей не пострадал.

Агентство Ассошиэйтед Пресс отмечает, что речь идет о заведении Moonlite Bunny Ranch, которое фигурирует в популярном телевизионном шоу и, таким образом, знакомо многим жителям США.

По данным полиции, 40-летний Брайан Брандт угнал трейлер, прежде чем направить его прямо в ворота публичного дома в четыре часа ночи в четверг. Угонщик был в бронежилете и маске. Ему предъявлен ряд обвинений.

Владелец Moonlite Bunny Ranch оценил нанесенный ущерб в 400 тысяч долларов. Никто из 30 сотрудниц заведения и десяти посетителей в результате инцидента не пострадал.

РИА Новости