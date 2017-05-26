Курьезный случай произошел во время посещения дочерью президента США Дональда Трампа ресторана в Риме "Кафе святого Игнатия".

Как сообщает портал FourFourTwo, Иванка приняла за изображение святого фотографию форварда "Лацио" Джорджо Кинальи.

Дочь американского лидера поинтересовалась у владельца заведения, что за святой изображен на снимке. "Это не святой, но великий чемпион "Лацио", — пояснил ресторатор.

Джорджо Киналья выступал за "Лацио" с 1969 по 1976 годы. На его счету 140 голов в 263 матчах за римский футбольный клуб.

РИА Новости