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В мире

СМИ: Иванка Трамп приняла фотографию футболиста за изображение святого 26.05.2017 04:08

Курьезный случай произошел во время посещения дочерью президента США Дональда Трампа ресторана в Риме "Кафе святого Игнатия".

Как сообщает портал FourFourTwo, Иванка приняла за изображение святого фотографию форварда "Лацио" Джорджо Кинальи.

Дочь американского лидера поинтересовалась у владельца заведения, что за святой изображен на снимке. "Это не святой, но великий чемпион "Лацио", — пояснил ресторатор.

Джорджо Киналья выступал за "Лацио" с 1969 по 1976 годы. На его счету 140 голов в 263 матчах за римский футбольный клуб.

РИА Новости

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