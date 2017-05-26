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В мире

В Венесуэле в ходе протестов убили одного человека 26.05.2017 03:39

Глава администрации муниципии Палавесино в венесуэльском штате Лара сообщил в четверг о гибели еще одного человека в ходе массовых антиправительственных акций и ранении восьми других манифестантов.

"Мы осуждаем жестокие репрессии со стороны национальной боливарианской гвардии в отношении жителей Валье-Ондо, в результате которых один человек погиб и восемь получили ранения", – написал Хосе Баррерас в Twitter.

По заявлению главы администрации, гвардейцы прибыли в сопровождении бронемашин. Бойцы врывались в дома, вышибали двери, угрожали жителям.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов.

Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, число погибших в ходе акций протеста приближается к 60, ранена 1 тысяча человек.

РИА Новости

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