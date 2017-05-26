Конгрессмены от Демократической и Республиканской партий США Адам Шифф и Джо Уилсон в четверг представили законопроект, запрещающий американцам въезжать в Северную Корею в качестве туристов и требующий от них получать специальное разрешение на другие виды поездок.

По словам конгрессменов, законопроект является следствием задержания в Северной Корее по крайней мере 17 американцев за последнее десятилетие.

"Туристические поездки в Северную Корею не дают ничего, кроме предоставления средств тираническому режиму, которые в свою очередь будут использоваться для разработки оружия, угрожающего Соединенным Штатам и нашим союзникам", — заявил конгрессмен Уилсон.

По его словам, очень важно "тщательно регулировать поездки в Северную Корею". "В последние годы наблюдается увеличение туристических поездок в КНДР со стороны граждан западных стран, в том числе из Соединенных Штатов", — сообщил Шифф. Он полагает, что "с усилением напряженности в Северной Корее опасность того, что американцы будут задержаны по политическим мотивам, больше, чем когда-либо".

"Учитывая продолжающееся дестабилизирующее поведение Северной Кореи и продемонстрированную ими готовность использовать американских посетителей в качестве козыря для проведения встреч на высшем уровне, Соединенным Штатам следует принять меры по контролю за поездками в страну, которая представляет реальную и настоящую опасность для интересов Америки", — подчеркнул Шифф.

РИА Новости