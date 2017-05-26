Три мальчика и три девочки появились на свет в американском городе Ричмонде, штат Вирджиния.

Счастливой мамой сразу шестерых детей — трёх девочек и трёх мальчиков — стала американка с нигерийскими корнями Аджибола Тайво. Дети появились на свет с помощью кесарева сечения 11 мая. До этого женщина и её супруг Адебое Тайво провели 17 лет в бесплодных попытках завести ребёнка, сообщает CBS News.

Рожать Аджиболе помогала команда из 40 сотрудников госпиталя в американском городе Ричмонде, штат Вирджиния. Вес детей разнится от 700 граммов до 1,3 килограмма. Все они здоровы. Мать и детей уже отпустили домой.