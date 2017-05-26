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В мире

Цукерберг получил ученую степень через 12 лет после ухода из Гарварда - ФОТО 26.05.2017 00:32

Основатель Facebook Марк Цукерберг получил ученую степень в Гарварде спустя 12 лет после того, как покинул университет.

Об этом он сам написал на своей странице в Facebook.

"Мама, я же говорил тебе, что вернусь и получу степень", — написал Цукерберг в Facebook. Цукерберг стал доктором права.

Будущий миллиардер учился в Гарварде с 2002 года. В 2004 году он стал одним из основателей социальной сети Facebook, а в следующем году ушел из университета, чтобы уделять больше времени развитию компании.

РИА Новости

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