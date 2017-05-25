Президент США Дональд Трамп оказывал давление на премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и главу ПНА Махмуда Аббаса, чтобы усадить их за стол переговоров, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Президент весьма активно призывал обоих серьезно подходить к этим обсуждениям в будущем и признать, что им надо идти на компромисс, всем надо идти на компромисс. Он оказал большое давление на них, дал понять, что пришло время сесть за стол. Он несколько раз повторил это: если мы разрешим проблему мира израильтян и палестинцев, мы начнем решать многие (проблемы — ред.) мира по всему ближневосточному региону", — заявил Тиллерсон журналистам президентского пула Трампа.

Трамп в ходе своего первого турне за рубеж посетил Саудовскую Аравию, Израиль, ПНА, Ватикан и Рим, а сейчас находится в Брюсселе.

РИА Новости