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В мире

Трамп призвал Нетаньяху и Аббаса приступить к переговорам, заявил Тиллерсон 25.05.2017 00:50

Президент США Дональд Трамп оказывал давление на премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и главу ПНА Махмуда Аббаса, чтобы усадить их за стол переговоров, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Президент весьма активно призывал обоих серьезно подходить к этим обсуждениям в будущем и признать, что им надо идти на компромисс, всем надо идти на компромисс. Он оказал большое давление на них, дал понять, что пришло время сесть за стол. Он несколько раз повторил это: если мы разрешим проблему мира израильтян и палестинцев, мы начнем решать многие (проблемы — ред.) мира по всему ближневосточному региону", — заявил Тиллерсон журналистам президентского пула Трампа.

Трамп в ходе своего первого турне за рубеж посетил Саудовскую Аравию, Израиль, ПНА, Ватикан и Рим, а сейчас находится в Брюсселе.

РИА Новости

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