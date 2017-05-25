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В мире

Брат подозреваемого во взрыве в Манчестере хотел совершить теракт в Триполи 25.05.2017 00:20

Брат Салмана Абеди, подозреваемого в совершении взрыва на концерте в Манчестере, планировал совершить теракт в столице Ливии, передает агентство Рейтер со ссылкой на подразделение по борьбе с терроризмом.

Ранее сообщалось, что Хашим Абеди был арестован в Триполи по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство Ирака и Леванта".

По данным властей, Хашим Абеди прибыл в Ливию из Великобритании 16 апреля.

Теракт в Манчестере произошел вечером в понедельник во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник. По последним данным, погибли 22 человека, около 120 получили ранения. Кроме того, несколько подростков считаются пропавшими без вести. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ. Полиция назвала 22-летнего Салмана Абеди подозреваемым в совершении теракта.

РИА Новости

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