

45-летняя жительница Калифорнии Кэрол утверждает, что станция Санта Фе отвечает ей полной взаимностью.

45-летняя американка Кэрол из Калифорнии вышла замуж за станцию Санта Фе после 36 лет платонической любви. Официально их союз не зарегистрирован, но, по словам женщины, "узелок завязался" в 2015 году и молодожёны уже успели отпраздновать две годовщины. Кэрол даже взяла такую же фамилию, как у "возлюбленного", — Санта Фе. О необычном союзе пишет Sun.

Станция находится в городе Сан-Диего. Каждый день Кэрол проделывает путь в 45 минут на автобусе, чтобы побыть наедине со своим любимым зданием.

Кэрол говорит, что мысленно даже занимается сексом со зданием. Свою сексуальную ориентацию она называет объектной сексуальностью.