В Дублине открылась вакансия мечты — ветеринарная клиника Just Cats ищет человека, который будет целый день обнимать кошек.

Кандидат должен любить кошек, иметь нежные руки и мягкий тихий голос, уметь долго гладить животных, а также понимать мурлыкание и различать его виды.

Но самое главное условие — иметь квалификацию в ветеринарной сфере. «Обнимальщик кошек» будет успокаивать самых встревоженных и нервных пациентов клиники.

Информации о размере зарплаты и длительности рабочего дня в объявлении нет.

Meduza.io