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В мире

В Афинах подорвали автомобиль экс-премьера Греции 25.05.2017 22:48

Мощный взрыв произошел в автомобиле бывшего премьера Греции Лукаса Пападемоса, когда он ехал по центру Афин.

По данным издания Protothema, политик ранен в ногу и живот, но угрозы для жизни нет. Пострадали также его водитель и охранник.

Инцидент произошел, когда Пападемос открыл в автомобиле папку с документами. Подушки безопасности сработали, однако, судя по фото, пуленепробиваемое стекло распалось.

Версий случившегося и каких-либо подробностей пока не приводится. Также не известно, где именно было заложено взрывное устройство.

Пападемос был назначен премьер-министром в ноябре 2011 года на фоне политических и экономических потрясений и возглавлял правительство до мая 2012 года.

Росбалт

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