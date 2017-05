Папа Римский Франциск во время встречи с четой Трампов задал вопрос о меню президента США, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

«Чем вы его кормите? Потицей (словенский ореховый рулет – ред.)?» – спросил понтифик Меланью Трамп, указав на ее супруга.

Первая леди, по-видимому, не сразу поняла, что речь идет о традиционном блюде Словении, откуда она родом. Журналисты предположили, что ей могло послышаться слово «пицца».

«Потица? Ах, да», — улыбнулась Меланья Трамп.

