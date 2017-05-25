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В мире

Папа Римский поинтересовался, чем Меланья Трамп кормит мужа - ВИДЕО 25.05.2017 09:24

Папа Римский Франциск во время встречи с четой Трампов задал вопрос о меню президента США, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

«Чем вы его кормите? Потицей (словенский ореховый рулет – ред.)?» – спросил понтифик Меланью Трамп, указав на ее супруга.

Первая леди, по-видимому, не сразу поняла, что речь идет о традиционном блюде Словении, откуда она родом. Журналисты предположили, что ей могло послышаться слово «пицца».

«Потица? Ах, да», — улыбнулась Меланья Трамп.

​Любимым блюдом Дональда Трампа, как писала New York Times, считаются хорошо прожаренные стейки. По сведениям Ассошиэйтед Пресс, президент США предпочитает есть их с кетчупом.

РИА Новости

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