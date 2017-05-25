Экс-госсекретарь США Джон Керри посоветовал американским студентам учить русский язык.

Издание Politico опубликовало выдержки из речи дипломата, с которой он, как ожидается, выступит перед слушателями Школы имени Кеннеди при Гарвардском университете.

"Меня часто спрашивают, в чем секрет того, чтобы оказывать реальное влияние на правительство. Я бы сказал, что при нынешней администрации в Белом доме нужно приобрести учебник и учить русский", — приводит слова Керри Politico.

Ранее стало известно, что бойцов спецподразделений Нацгвардии США, согласно объявленному Пентагоном тендеру, обучат русской военной терминологии.

РИА Новости