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В мире

При взрывах в Джакарте погибли трое полицейских 25.05.2017 09:00

В столице Индонезии Джакарте в результате двух взрывов погибли трое полицейских, еще десять человек были ранены. Об этом сообщает Reuters.

Взрывы произошли на автобусной станции в восточной части города с интервалом в 5 минут. Официальный представитель полиции заявил, что правоохранительные органы пока не могут подтвердить, что в теракте был исламистский след.

Как сообщает Jakarta Post, среди пострадавших также есть сотрудники сил правопорядка. Пострадавшие были госпитализированы.

«Сотрудники полиции охраняли группу людей, которая проводила парад. До окончания парада прогремели взрывы», — рассказал представитель полиции. Кроме того он добавил, что бомбы были спрятаны в скороварках.

Ранее, в ночь на 23 мая, взрывы прогремели на стадионе «Манчестер Арена» в Великобритании. В результате действий террориста-смертника погибли 22 человека, еще 59 были ранены. 

РБК

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