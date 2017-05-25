Глава министерства финансов США Стивен Мнучин заявил, что ведомство планирует работать над расширением санкций в отношении Ирана, Сирии и Северной Кореи с целью давления на эти страны, передает Reuters.

Об этом он сказал во время слушаний комитета по бюджету палаты представителей США.

«Мы будем использовать все, что есть в наших силах, чтобы ввести дополнительные санкции против Ирана, Сирии и Северной Кореи для защиты американских жизней», — отметил Мнучин.

Министр финансов добавил, что в настоящее время ведомство изучает лицензии, необходимые для того, чтобы компании Boeing и Airbus могли начать продавать Ирану свои авиалайнеры.

Так, в мае американский минфин уже расширил санкционный список против Сирии, туда были внесены еще пять физических и пять юридических лиц, в том числе двоюродные братья президента страны Башара Асада.

Ведомство также внесло в санкционный список председателя Верховного суда Венесуэлы и еще семерых членов суда «в связи с репрессиями» в стране.

Gazeta.ru