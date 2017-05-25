Массовые протесты и беспорядки в столице Бразилии закончились в среду ранениями 49 человек, еще семеро были задержаны, сообщает портал Folha de Sao Paulo.

В Бразилиа в среду проходили массовые акции противников президента Мишела Темера с требованием его отставки и проведения досрочных выборов главы государства. По разным оценкам, в них принимали участие от 100 до 150 тысяч человек, однако власти называют цифру в 35 тысяч.

Также пострадали здания семи министерств, фасады которых разгромили манифестанты. В некоторых из них были осуществлены поджоги и грабежи.

Президент Темер распорядился взять ситуацию под контроль военных, которые будут охранять здания ведомств и противостоять демонстрантам в течение недели до 31 мая.

РИА Новости